Jenny Frankhauser: Überraschende Liebes-Beichte!

Reddit this

Es sollte für immer halten. Doch die Liebe von Jenny Frankhauser und Hakan Akbulut zerbrach nach nur wenigen Wochen. Ein heftiger Streit war der Auslöser für das überraschende Beziehungsaus. Und am Ende blieb nur noch Hass…

Jenny Frankhauser: Adoptions-Hammer!

Jenny sucht online nach der großen Liebe

Trotzdem rappelte die 26-Jährige sich wieder auf. Tagelang wurde sie von ihrer Familie abgelenkt und unterhalten. Mittlerweile kann Jenny auch wieder lachen und versorgt ihre Fans regelmäßig mit witzigen -Storys. Während einer Fragerunde verriet sie sogar, dass sie ihre große Liebe online finden wollte!

In Zeiten von , Instagram und ist es keine Seltenheit mehr, sich seinen Partner im Internet zu suchen. So kann Jenny in der Sicherheit ihrer eigenen vier Wände Männer kennenlernen und dann entscheiden, mit wem sie sich treffen möchte. Auch ihren Ex-Freund Hakan lernte die Influencerin über Instagram kennen. Doch er entpuppte sich für sie leider als totaler Fehlgriff…