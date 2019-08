Jenny Frankhauser: Überraschende Männer-Beichte!

Es wird nicht ruhig im Liebes-Leben von Jenny Frankhauser! Kürzlich machte die Halbschwester von Daniela Katzenberger hauptsächlich durch ihren Rosenkrieg mit Ex-Freund Hakan von sich Reden. Nun jedoch das Unerwartete...

Trennungs-Drama bei Jenny und Hakan

Obwohl Jenny und ihr Hakan so glücklich miteinander schienen, war ihrer Liebe nur von kurzer Dauer. Nachdem Jenny die Trennung von ihrem Ex Hakan bekannt gab, folgte eine Negativ-Schlagzeile nach der anderen. Vor allem die Gewaltvorwürfe von Jenny gegenüber Hakan sorgten für besonders viel Aufsehen. Doch wie es scheint, hat sich Jenny von dieser furchtbaren Zeit wieder etwas erholen können. So spielt auch das Thema "Mann" wieder eine Rolle in ihrem Leben. Zumindest, wenn es nach Mama geht...

Iris Klein spricht über ihren Schwiegersohn

Wie Mama Iris Klein jetzt verrät, hat sie die Hoffnung nach wie vor nicht aufgegeben, dass Jenny nochmal den richtigen Mann fürs Leben finden wird. So berichtet sie gegenüber " privat": Ich habe nur einen Schwiegersohn-Wunsch: "Er muss sie auf Händen tragen und er muss sie glücklich machen. Mehr wünsche ich mir gar nicht." Ob Mama Iris Klein dieser Wunsch in diesem Jahr wohl noch erfüllt wird? Wir können gespannt sein und drücken die Daumen...

Versöhnung bei Jenny und ihrem Ex?