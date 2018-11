Reddit this

Jenny Frankhauser überraschte ihre Fans heute mit einer großen Veränderung. Auf diese bereitete sie ihre Fans schon vor einigen Tagen in ihrer -Story vor. "Ihr werdet erstmal geschockt sein, aber dazu nächste Woche mehr", sagte sie.

"Ich habe natürlich ein bisschen Angst. Wird der Schritt zu krass? Werde ich es bereuen? Es wird auf jeden Fall eine Veränderung“, verriet Jenny außerdem. Nun postete die 26-Jährige einen Schnappschuss von sich, der sie mit braunen Haaren zeigt. Von ihrer grauen Mähne hat sie sich also endgültig verabschiedet.

Zeit für einen Neuanfang

Doch es sind nicht nur die Haare, die Jennys Fans aus den Socken hauen. Ihre Bildunterschrift lässt erahnen, dass die Schwester von die neue Haarfarbe als Beginn eines neuen Lebensabschnitts nutzen möchte.

„Es ist Zeit, etwas Neues zu beginnen und dem Zauber des Anfangs zu vertrauen. HAPPY NEW ME #neuanfang“, schreibt Jenny glücklich. Was sie wohl für die Zukunft geplant hat?