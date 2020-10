Jenny Frankhauser und Freund Steffen: Erstes Foto! Sie haben den großen Schritt gewagt!

Damit beweisen die beiden: Sie wollen definitiv für immer zusammen bleiben. Und so verwundert auch die süße Liebeserklärung der TV-Beauty nicht.

"'Küss mich doch endlich!' Mit diesem Satz vor genau einem Jahr, begann etwas ganz besonderes. Als ich dich kennenlernte, hatte ich die Hoffnung, dass es da draußen einen Menschen gibt, der zu mir passt, längst aufgegeben. Du hast mich davon überzeugt und mir bewiesen, dass es die wahre Liebe gibt und dass DU dieser Mensch bist, der mich vollendet", schreibt die Schwester von Daniela Katzenberger bei Instagram.

Sie ist ihrem Liebsten für so vieles dankbar! "In unserem ersten Jahr haben wir beide schon so viel durch... was du für meinen Opa getan hast, werde ich nie vergessen. Danke, dass du auch meiner lieben Oma immer hilfst, wo du nur kannst. Das bedeutet mir unendlich viel. Danke, dass du mich liebst, wie ich bin... mit allen Fehlern. Danke, dass du unsere Liebe nie aufgeben hast! Ich liebe dich über alles mein Baby! Auf unendlich viele Jahre DU & ICH", beendet sie den Post.