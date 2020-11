Jenny Frankhauser & Freund Steffen: Ziehen sie 2021 ins "Sommerhaus der Stars"?

Zieht Jenny 2021 ins Sommerhaus?

Während einer Fragerunde auf Instagram will ein Fan wissen, ob Jenny mit Steffen ins "Sommerhaus der Stars" ziehen würde. Darauf hat sie eine klare Antwort: "Das haben wir abgelehnt. Wir sehen uns nicht in solchen Formaten. Ich muss auch nicht mehr unbedingt im TV zu sehen sein, weil ich mich damit kaum noch identifizieren kann."

Auch eine hohe Geldsumme könnte die Tochter von Iris Klein offenbar nicht dazu bewegen, an der Show teilzunehmen. Mittlerweile hat Jenny sowieso keine finanziellen Sorgen mehr. Damals sah das aber noch ganz anders aus. "Ich hatte schon mal sehr wenig, zum Beispiel während meiner Ausbildung. Ich habe mir dann zwei Nebenjobs gesucht und mir den A**** aufgerissen, um mir Dinge leisten zu können. Und JA, auch ein Influencer weiß, was es heißt, jeden Tag nur vier Stunden zu schlafen und täglich zu schuften, bis du vor Müdigkeit in Klamotten auf der Couch einpennst", gesteht sie.