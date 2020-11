Jenny Frankhauser & Steffen: Hochzeit im TV? Sie lüftet das Geheimnis

Heiratet Jenny im TV?

Während einer Fragerunde auf Instagram will ein Fan wissen, ob Jenny und Steffen bereits verlobt sind. Das verneint die Influencerin jedoch. Für die beiden stehe zwar fest, dass sie heiraten wollen, ein genaues Datum gibt es bisher allerdings noch nicht. Doch ihre Follower wollen es noch genauer wissen: Hat das Paar vor, die Hochzeit von einem Fernsehteam begleiten zu lassen?

"Was ich möchte, ist so ein Film für uns. Also, dass vielleicht jemand von meinen Freunden ein bisschen was mitfilmt. Aber ein richtiges Drehteam und das Fernsehen, hm, nee, eher nicht!", gibt Jenny zu.

Ihre Schwester Daniela Katzenberger gab Lucas Cordalis im Juni 2016 das Ja-Wort und ließ sich dabei von einem Fernsehteam begleiten. 200 Fans konnten Karten für das TV-Event auf dem Petersberg in Bonn ergattern. Für Jenny und Steffen ist das aber offenbar keine Option...

