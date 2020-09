Jenny Frankhauser & Steffen: "Ja, ich will!" Sie wagen den nächsten Schritt

Auf ihrem Instagram-Account verkündet Jenny jetzt die frohe Botschaft. "Ja, ich will!... den nächsten Schritt mit dir gehen. Du, ich und der große Schritt in eine gemeinsame Zukunft. Wir ziehen zusammen", schreibt sie zu einem Bild, auf dem beide einen Schlüssel in der Hand halten. Ironisch fügt Jenny hinzu: "Und mein erster Gedanke war: 'Wie sollen meine ganzen Klamotten da rein passen?!!!' und ' wird sich schon an rosa gewöhnen'."