Jenny Frankhauser: Unfall Schock! Große Sorge um ihre Gesundheit!

Das Jenny Frankhauser ihre Fans via Socail Media immer wieder mit Updates aus ihrem Leben versorgt, ist definitiv nichts Neues. Die neuste Nachricht der Dschungelkönigin ist dabei allerdings besonders besorgniserregend! Der Grund: Jenny war in einen schlimmen Autounfall verwickelt...

Jenny Frankhauser: Schock nach ihren Beauty-OP-Marathon

Jenny Frankhauser: Autounfall!

Via " " verkündet Jenny nun die traurige Botschaft. Wie sie ihren Fans in ihrer "Story" berichtet, hatte sie nach ihrer Ankunft in Deutschland einen Autounfall. So erklärt sie: " (...) wir hatten einfach mal einen Unfall, uns ist jemand drauf gefahren." Welch schlimme Neuigkeit für ihre Fans! Das für ihre Follower dabei vor allem eine Frage im Vordergrund steht, ist klar: "Wie geht es Jenny?"

Jenny Frankhauser: So geht es ihr nach dem Unfall

Obwohl Jenny auf den ersten Blick, den Unfall scheinbar unbeschadete überstanden hat, berichtet die kleine Schwester von weiter, dass sie durch den Aufprall unter Kopf-, und Nackenschmerzen leidet. So fügt sie hinzu: "Nacken und Kopf tut jetzt weh und einen leichten Lackschaden. Aber zum Glück nicht mehr." Die Arme! Ist zu hoffen, dass sich Jenny von der turbulenten Ankunft in Deutschland schnell wieder erholt.