Jenny Frankhauser: Verzweifelter Hilferuf! Sie weiß einfach nicht weiter

Als Jenny Frankhauser die Schock-Diagnose Lipödem bekam, brach eine Welt für sie zusammen. Trotzdem entschied sie sich dazu, die Hoffnung nicht aufzugeben. Die erste Operation hat die 27-Jährige bereits hinter sich gebracht. Nun muss sie sich allerdings erneut unters Messer legen.

Jenny hat Angst

In ihrer -Story beschwert Jenny sich über die Schmerzen, mit denen sie nahezu täglich kämpfen muss. „Gestern Abend, das sah aus, Leute... Unter- und Oberbeine sind bei mir halt leider gleich dick“, erklärt sie. „Die Schmerzen waren echt schlimm. Richtig schlimm. Und ich hab' echt lange keine hohen Schuhe mehr angezogen, aber es war wirklich unerträglich."

Verzweifelt fügt sie hinzu: „Ich hoffe so sehr, dass diese OP mir helfen wird. Ich weiß sonst echt nicht weiter." Doch leider hat der Arzt ihr schon gesagt, dass man wahrscheinlich nicht viel machen kann. Ein schwerer Schlag für Jenny, die sich endlich wohl in ihrem eigenen Körper fühlen will!