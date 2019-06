Jenny Frankhauser: Was läuft da mit Marc Terenzi?

Da liegt was in der Luft! So sieht es jedenfalls aus: Dauer-Single Jenny Frankhauser (26) traf sich nämlich gerade mit Neu-Single Marc Terenzi (40) auf Mallorca – und die beiden schienen sich blendend zu amüsieren! Sie posteten auf Bilder von ihrem Cocktail-Date, hinterher lud Marc seine Verabredung sogar noch auf einen kleinen Spaziergang inklusive Gesangseinlage ein. „Ist das romantisch“, fand auch Jenny.

Jenny Frankhauser und Marc Terenzi sind Single

Passen würde es ja: Beide singen, beide waren im , haben die Krone gewonnen – und beide sind zu haben, schließlich hat Marc sich gerade erst von Freundin Anja getrennt. Klingt doch vielversprechend. Findet übrigens auch Jennys Mama (52). Die postete nämlich die beiden Turteltauben in ihrer Instagram-Story – unterlegt mit dem Song „Love is in the Air“…