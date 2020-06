Jennifer Frankhauser wird die neue RTL 2-Bachelorette

Und das mit Erfolg: Sie bekommt jetzt ihre eigene kleine Sendung!

"Das ist so eine Mini-Version von der 'Bachelorette'", verriet sie gegenüber "Closer". In der Show "Klub" wird sie sich auf die Suche nach ihrem Traummann machen. Das Format läuft auf RTL 2 - also dem gleichen Sender, auf dem auch die Baby- und Hochzeitsdokus von Dani und Lucas laufen. Klingt nach Konkurrenzkampf zwischen den Schwestern. Aber Daniela gibt sich gelassen. "Ich verstehe Jennys Ambitionen."

Wann Jennys Sendung starten wird, ist noch nicht bekannt. Und die große Schwester hat momentan sowieso andere Sorgen, als sich davon unter Druck setzen zu lassen. Schließlich hat sie mit Baby Sophia alle Hände voll zu tun, und auch die Hochzeitsvorbereitungen halten sie auf Trab...