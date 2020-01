Jenny Frankhauser: Zuckersüße Liebeserklärung! Jetzt öffnet sie ihr Herz

Endlich scheut Jenny Frankhauser sich nicht mehr davor, ihren neuen Freund in der Öffentlichkeit zu zeigen. Nach dem Drama um ihren Ex-Freund Hakan wollte sie sich damit ausreichend Zeit lassen. Mittlerweile dürfen ihre Fans aber endlich das Gesicht von Steffen sehen!

Jenny Frankhauser: Traurige Beichte im neuen Jahr

Jenny ist total verliebt

Auf beglückt Jenny ihre Follower nun mit einem weiteren Pärchen-Schnappschuss aus der Weihnachtszeit. Darauf kuschelt sie sich an die Brust ihres Freundes, der liebevoll den Arm um sie legt und seine Wange an ihren Kopf drückt. Hach! Dazu schreibt die Influencerin: „Ich liebe dich. Nicht nur, weil du so bist, wie du bist. Sondern weil ich so bin, ich wie ich bin, wenn ich bei dir bin.“

Bei dieser süßen Liebeserklärung kann Steffen nicht widerstehen und kommentiert prompt das Foto seiner Angebeteten. „Dann machen wir alles richtig! Ich liebe dich“, schwärmt er. Bei so viel Liebe kann sich auch Mama nicht mehr zurückhalten und hinterlässt gleich fünf Herzchen-Emojis unter dem Foto. Wie süß!

Skandal um den neuen Freund von Jenny Frankhauser! Mehr dazu erfahrt ihr im Video: