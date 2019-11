Jenny Lange & Andrej Mangold: Dieses Bauch-Foto sorgt für Aufruhr!

Seit dem großen "Bachelor"-Finale schweben und seine Jenny Lange auf Wolke sieben. Gerade verbringen die beiden einen romantischen Urlaub auf den Malediven. Regelmäßig versorgen sie ihre Fans auf mit Schnappschüssen aus dem Paradies. Doch ein Bild findet besonders viel Anklang…

Jenny Lange zeigt ihren Waschbrettbauch

Jenny schaukelt im knappen Bikini an einem traumhaften Strand. Weißer Sand, türkises Wasser. Doch den Followern stickt vor allem eins ins Auge: Jennys durchtrainierter Bauch. "Heiß, heißer, Jennifer", "Wahnsinn, dein Sixpack. Hot, hot, hot" und "Da sieht man mal, was Training bewirken kann! Du siehst top aus", lauten nur einige der vielen Komplimente unter dem Post. Und auch Freund Andrej schließt sich den Lobeshymnen an. „Hallo Traumfrau“, schreibt er an seine Liebste.

Andrej Mangold & Jenny Lange: Hochzeits-Überraschung!

Schluss mit den Schwangerschafts-Spekulationen!

Mit diesem Bild dürften sich die Schwangerschafts-Gerüchte jetzt endgültig in Luft auflösen. Erst kürzlich sorgte ein Bild von den beiden mit einem Eisbär-Kuscheltier für Spekulationen. Doch Andrej sprach wenig später Klartext. "Jennifer bzw. wir sind nicht schwanger!", stellte er in seiner Instagram-Story klar. Aber wer weiß, vielleicht ist es ja doch irgendwann soweit...

Auch Andrejs Ex-Freundin ist ein ganz schöner Hingucker! Die Bilder seht ihr im Video: