Jenny Lange: Auszeit - Sie zieht sich vorerst zurück

Jenny zieht sich zurück

"Ich nehme mir die nächsten Tage ein bisschen Zeit für mich und fahre raus in die Natur. Um einfach mal durchzuatmen, die Seele baumeln zu lassen und die letzte Zeit einfach mal Revue passieren zu lassen. Kurz stehen bleiben, die Aussicht genießen und dann bin ich in ein paar Tagen wieder zurück. Bis bald, ihr Lieben", schreibt Jenny zu einem hübschen Schnappschuss von sich, auf dem sie süß in die Kamera lächelt.