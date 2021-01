Jenny Lange: Bittere Klatsche für Andrej Mangold!

Jenny wagt einen Neuanfang

"Ich glaube, ich habe in der Silvesternacht so viel loslassen können und ich bin da so happy drüber. Ich habe die letzten Wochen einfach so viel Ballast mit mir herumgeschleppt", erklärt Jenny ihren Fans. "Vielleicht könnt ihr euch schon vorstellen, wovon ich ungefähr spreche [...] : Stichwort Sommerhaus und Trennung. Es war einfach zu viel."

Kein Wunder, dass es ihr nach dem "Sommerhaus" nicht sonderlich gut ging. Mittlerweile habe Jenny die Strapazen der letzten Monate allerdings verarbeitet, wie sie strahlend gesteht. Zwar fühle es sich für sie komisch an, wieder eine persönliche Story für ihre Follower aufzunehmen, doch sie wolle sich unbedingt für den Support bedanken.

Nun blickt die 27-Jährige positiv in ihre Zukunft. Und dort wird Andrej von nun an wohl keinen Platz mehr finden...

