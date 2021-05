Jenny Lange: "Eigentlich habe ich mich schon verliebt"

Jenny will auf der Insel leben

Offenbar kann Jenny den Traum vom Eigenheim auf Mallorca einfach nicht vergessen. Natürlich will sie nicht mehr in Andrejs Haus einziehen. Deshalb schaut sie sich derzeit andere Immobilien an. Diese liegen aber tatsächlich ganz in der Nähe von ihrem Ex-Freund!

"Ich habe nachher noch zwei weitere Besichtigungen, die auch ziemlich schön sein werden", berichtet Jenny, die sich derzeit die Sonne Palmas auf den Bauch scheinen lässt. Ihr Herz hat sie aber offenbar schon verschenkt! "Eigentlich habe ich mich schon verliebt... Und ich glaube, die wirds!" Bleibt abzuwarten, für welches Haus sie sich letztendlich entscheiden wird!