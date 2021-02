Jenny Lange: Frisch verliebt? Bei diesem Satz werden die Fans stutzig

Ist Jenny verliebt?

Auf ihrem Instagram-Account versorgt Jenny die Fans täglich mit sportlichen Fotos und Videos aus ihrem Leben. Ihr neuer Schnappschuss macht die Fans allerdings stutzig, denn darunter steht: "Das Herz will, was es will." Ist das etwa eine Andeutung darauf, dass sie ihr Herz schon an einen neuen Mann verschenkt hat?

"Wir müssen reden", kommentiert eine Freundin und bekommt auch sofort die Bestätigung von Jenny. Worüber die beiden Damen sich unterhalten wollen, verraten sie natürlich nicht. Doch es klingt fast so, als gäbe es ein wichtiges Thema. Vielleicht die Liebe? Wer weiß...

Unter einem anderen Kommentar verrät Jenny außerdem, dass ihr Herz ihr immer die richtige Richtung zeigt. Und irgendwann wird es sie bestimmt auch zu ihrem Mr. Right führen...

