Jenny Lange: Hat Andrej ihre Seele krank gemacht?

"Manchmal muss man Entscheidungen treffen, die das Herz brechen, aber die Seele heilen", heißt es nun in einem der jüngsten Posts von Jenny! Autsch! Sind diese Worte eine indirekte Anspielung an Andrej, dass er ihre Seele während der Beziehung krank gemacht hat? Was Jenny mit ihre Nachricht genau meint, ist nicht bekannt. Bis jetzt äußerte sie sich jedenfalls noch nicht dazu. Freuen wird sich Andrej über diesen Post allerdings nicht und ein Liebescomeback rückt erneut in weite Ferne...