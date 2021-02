Jenny Lange: Heftiger Schlag - Jetzt bricht alles über ihr zusammen

Eigentlich war Jenny Lange bei ihren Fans immer sehr beliebt. In ihrer Zeit beim "Bachelor" machte sie sich als herzliche, witzige und lebensfrohe Frau einen Namen. Seit ihrer Teilnahme am "Sommerhaus der Stars" hat sich das allerdings schlagartig geändert. Viele TV-Zuschauer haben eine Seite an ihr gesehen, für die sie kein Verständnis haben. Die Ex-Freundin von Andrej Mangold wurde wochenlang beschimpft und gönnte sich sogar eine Social-Media-Auszeit, um der Kritik zu entkommen. In letzter Zeit ging es eigentlich wieder bergauf. Doch es gibt offenbar immer noch Menschen, die nicht gut auf die 27-Jährige zu sprechen sind.