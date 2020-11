Jenny Lange: Jetzt fällt sie Andrej endgültig in den Rücken!

Die vergangen Wochen waren für Andrej und Jenny alles andere als leicht! So mussten sie sich nach ihrem "Sommerhaus"-Aus immer neuen Anfeindungen durch die Öffentlichkeit stellen. Doch wie es scheint, läuft es auch zwischen den beiden überhaupt nicht gut. So teilte Jenny erst kürzlich ein Bild in ihrer "Instagram"-Story, auf dem es heißt: "Es ist an der Zeit, das zu tun, was das Beste für dich ist!“. Dazu kommentiert die Beauty: "Ja und am besten gerade genau wie auf dem Bild - ganz weit weg, alleine am Meer durchatmen". Autsch! Von Andrej fehlt dabei scheinbar jede Spur...