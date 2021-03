Jenny Lange: Ehrliche Beichte - Jetzt kommt die ganze Wahrheit ans Licht

Hat Jenny einen neuen Freund?

Während einer Fragerunde auf Instagram will ein Fan wissen, wie man die Corona-Zeit als Single überlebt. "Die Downs hat jeder mal. Ich auch, und ganz sicher auch vergebene Menschen", antwortet sie zwinkernd. "Wichtig ist, dass du weißt, dass du jederzeit aus diesem Down rauskommen kannst." Offenbar muss Jenny im Gegensatz zu ihrem Fan derzeit aber nicht alleine sein. Denn sie gibt auch zu, "vielleicht" jemanden kennengelernt zu haben. Weitere Details möchte sie jedoch nicht verraten...

Stattdessen verrät die 27-Jährige, warum sie immer so gute Laune hat: "Ich glaube, diese positive, kämpferische Art habe ich von meinem Vater. Das Leben ist zu kurz, um sich mit den negativen Dingen zu beschäftigen! Das Leben ist im stetigen Fluss, und auf manche Sachen hast du Einfluss, auf manche nicht. Versuch nicht an Dingen festzuhalten, die du nicht ändern kannst oder die dich runterziehen! Go positive."

