Jenny Lange: "Let's Dance"-Hammer! Sie lässt die Bombe platzen

Heute geht „Let’s Dance“ in die nächste Runde! 14 werden übers Parkett wirbeln und zeigen, was wirklich in ihnen steckt. Bleibt abzuwarten, wer wirklich Rhythmus im Blut hat und die Jury von sich überzeugen kann!

Andrej Mangold & Jenny Lange: Tränen-Beichte! Alle sollen es wissen

Jenny Lange will zu "Let's Dance"

Auch Jenny Lange könnte sich vorstellen, an der -Show teilzunehmen. Kein Wunder: Bewegung spielt in ihrem Leben eine große Rolle und sie verzaubert ihre Follower immer wieder mit heißen Tanz-Videos.

Mittlerweile häufen sich die Nachrichten von Zuschauern, die Jenny gerne bei „Let’s Dance“ sehen würden. Auf teilt die Freundin von einen Zusammenschnitt der Mitteilungen, die sie von ihren Fans erhalten hat. Diese fordern: Ab aufs Parkett!

„Ja, ja, ja, so gerne!“, schwärmt Jenny. Sie könnte sich also durchaus vorstellen, an dem Format teilzunehmen. Vielleicht dürfen die Fans sie ja schon im nächsten Jahr auf der Tanzfläche sehen und anfeuern!

Drama hinter den Kulissen von "Let's Dance"!