Jenny Lange: Liebes-Hammer! Dieser Mann macht sie wieder glücklich!

In der letzten Zeit wendete sich Andrej Mangold des Öfteren an seine Community und berichtete, dass er unter schlimmen Liebes-Kummer leidet. Dabei ging er sogar soweit, dass er von seinen "Instagram"-Fans wissen wollte, wer noch alles Single ist. Wollte sich Andrej mit solch einer Frage etwa auf geheime Liebes-Mission begeben? Bei einem Blick auf Jennys "Instagram"-Account wäre dies jedenfalls kaum verwunderlich! Während Andrej seiner Verflossenen nämlich hinter her trauert, vergnügt diese sich mit einem anderen Mann...