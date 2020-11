Jenny Lange nach Trennung: Heftig, was sie jetzt ertragen muss!

Wie Oliver und Amira Pocher nun in ihrem Podcast vom Stapel lassen, glaubten sie schon während "Das Sommerhaus der Stars" nicht mehr an die Liebe von Andrej und Jenny. So soll das Paar während ihrer Zeit im Sommerhaus ihren Fans nur etwas vorgemacht haben: "Also es gibt Menschen, die im 'Sommerhaus' waren, die sagen, dass es schon im 'Sommerhaus' so aussah, dass es nur noch eine Beziehung für die Öffentlichkeit war und nicht mehr." Doch als wenn dies nicht schon genug wäre, schießen die Pochers auch persönlich gegen die Ex von Andrej...