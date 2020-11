Jenny Lange nach Trennung: Herber Schlag gegen Ex-Andrej Mangold!

Wie Jenny nun in ihrem jüngsten "Instagram"-Post verrät, will sie die Vergangenheit scheinbar so schnell wie möglich vergessen. So berichtet sie: "Die Kunst eines erfüllten Lebens ist die Kunst des Lassens - Zulassen. Weglassen. Loslassen. Ein Zitat, was immer, aber vor allem zur aktuellen Situation sehr gut passt. Manchmal sollte man, auch wenn es erstmal Angst macht, loslassen. Erst dann spürt man, wie unglaublich gut es sich anfühlen kann." Autsch! Worte, die Andrej Mangold sicherlich hart treffen werden. Das sehen auch die Fans von Jenny so...