Jenny Lange: Nächster Skandal nach dem "Sommerhaus der Stars"!

„Wir haben Jennifer Lange bereits mehrfach aufgefordert, den von ihr am 14.09. veröffentlichten Post zu unserer 'Die Limo' zu löschen, da sie durch die Teilnahme an 'Das Sommerhaus der Stars‘ mehr und mehr in Verbindung mit diskriminierenden Äußerungen gebracht wurde. Reine rechtlich kann dies aber nur von ihr vollzogen werden“

Das Unternehmen "Die Limo"