Jenny Lange: Neue Frisur!

Jenny Lange hatte scheinbar Lust auf eine neue Haarpracht! So lässt die nun via " " die Frisuren-Bombe platzen und zeigt sich ihren Anhängern erstmals mit ihrer neuen Frise!

Andrej Mangold & Jenny Lange: Traurige Beziehungs-Beichte!

Jenny Lange hat eine neue Frisur

Via "Instagram" postet Jenny jetzt ein Foto, welches sie mit ihrer neuen Frisur zeigt. Während die Beauty eigentlich für ihre längeren Haare bekannt ist, hat sie nun beim Friseur ordentlich was abscheiden lassen. So präsentiert sie sich mit einem frechen Bobhaircut und strahlt dabei verschmitzt in die Kamera. Die Freundin von kommentiert dazu: "Newhair, Bobhaircut, Nein, ich habe mir die Haare nicht gefärbt oder getönt." Das so ein Foto von ihren treuen Fans nicht lange unentdeckt bleibt, ist klar...

Jennys Fans sind begeistert!

Wie unter dem Post der Beauty deutlich wird, hat sie mit ihrer neuen Frisur bei ihren Anhängern voll ins Schwarze getroffen. So kommentieren diese: "Sehr schön! steht dir super" sowie "Sieht super aus, schick und modern". Mehr Fan-Begeisterung geht kaum! Was der Grund für Jennys Typveränderung war, wollte die Beauty allerdings nicht verraten. Wir können also gespannt sein, ob sie das Geheimnis noch lüftet...

Auch überraschte uns erst kürzlich mit einer neuen Frise!