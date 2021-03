Jenny Lange: "Nicht jede Banane hat die passende Krümmung"

Wirrer Bananen-Talk

In ihrer Instagram-Story fragt Jenny sich zunächst, warum Geschirrtücher eigentlich immer so hässlich sind. Während sie sich die Tücher ansieht, macht sie plötzlich eine Entdeckung: Eine Bananen-Box, in der man seine Banane lagern kann! "Sinnfrei oder sinnvoll?", fragt die Zumba-Liebhaberin sich.

Ein Fan hat die richtige Antwort: "Nicht jede Banane hat die passende Krümmung". Und plötzlich verfliegt Jennys schlechte Laune! Zurück im Auto bekommt sie einen richtigen Lachanfall und wiederholt den Spruch ihres Fans. "Ich glaube, bei mir ist gerade einfach so krass der Knoten geplatzt. Ich hatte den ganzen Tag einfach echt richtige Kack-Laune, wenn man das mal so sagen kann", verrät sie anschließend. "Es ist einfach nicht mein Tag, Leute." Zum Glück konnte der zweideutige Bananen-Spruch sie zum Lachen bringen! Und ihren Fans hat sie den Tag damit sicherlich auch versüßt...

Na, Lust auf Bananen? So machst du die gebackene Version ganz einfach selbst: