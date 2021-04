Jenny Lange: Öffentliche Liebeserklärung an ihren Robin

Liebeserklärung an Robin

Tatsächlich hat Jenny eine große Spinne in ihrer Wohnung gefunden, der sie kurzerhand den Namen Robin gegeben hat. Leider möchte Robin aber nicht mit ihr kooperieren und sich in einem Glas einfangen lassen. Also versucht die Zumba-Liebhaberin, ihn mit lieben Worten aus der Reserve zu locken!

"Einfach einen schönen Namen geben und Komplimente machen", schreibt Jenny zu einem Video der dicken Spinne. "Ich will dir ja nur helfen. Du bist ganz süß und flauschig. Ich liebe dich!" Doch davon lässt Robin sich nicht beeindrucken und versteckt sich weiterhin in einem kleinen Türspalt.

Trotz ihrer Angst nimmt Jenny die Sache mit Humor: "So. Robin und ich, wir haben uns jetzt noch mal ausgesprochen. Wir haben auch alles sacken lassen und er hat sich auch noch mal entschuldigt für den Türspalt. Ich habe ihm gesagt: 'Robin, wenn du das nächste Mal kommst, klopf bitte an und dann kannst du auch reinkommen. Und mach nicht noch mal Spagat an der Wand.'"

