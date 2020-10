Jenny Lange: Sie hat ihren Instagram-Account gelöscht!

Jenny löscht ihren Instagram-Account

Offenbar kann Jenny mit dem Hass, der ihr entgegenschlägt, derzeit nicht mehr umgehen. Ihr Instagram-Account ist plötzlich verschwunden! Ob sie ihn "nur" deaktiviert oder dauerhaft gelöscht hat, ist bisher nicht klar. Besonders krass: Nach der Folge am Mittwoch unterstellen viele TV-Zuschauer dem Paar Mobbing!

Schon vor zwei Wochen erklärte Andrej auf seinem Instagram-Account, dass der Hass gegen ihn und seine Freundin extreme Ausmaße angenommen hätte. "Glaubt IHR das wirklich, was ihr da teilweise so schreibt? Wart ihr vor Ort? Ihr seht Ausschnitte, welche von 24 Stunden pro Tag in einer Extremsituation auf ein Minimum zusammengeschnitten wurden. Natürlich wirkt dann alles sehr extrem und polarisierend, sonst wäre so eine erfolgreiche Sendung auch nach einer Folge auserzählt", erklärt er. Doch das kaufen die Fans ihm nicht ab...

