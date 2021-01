Jenny Lange: Sie wurde erneut einfach sitzengelassen!

Via "Instagram" versorgte Jenny ihre Fans in den letzten Wochen immer wieder mit einer Reihe von Videos, in denen sie ihr Tanztalent unter Beweis stellte. Jenny schwebte dabei übers Parkett, als würde es kein morgen geben. Wie einige ihre Anhänger vermuteten, wollte Jenny damit für eine mögliche "Let's Dance"-Teilnahme auf sich aufmerksam machen. Doch ihre Bemühungen waren scheinbar umsonst. So wurde Jenny nun erneut eiskalt sitzengelassen...