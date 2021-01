Jenny Lange: Traurige Beichte! Jetzt platzt es aus ihr heraus

"Manchmal verliert man sich"

Die Strapazen der letzten Monate scheint Jenny nun endlich hinter sich lassen zu wollen. In ihren Insta-Storys wirkt sie wesentlich lockerer und glücklicher. Und das fällt auch ihren Fans auf! "So langsam bist du wieder wie früher", kommentiert ein User das neueste Foto der dunkelhaarigen Schönheit. "Und das kann man auch an deinem Gesicht sehen, dass du immer hübscher wirst."

Prompt reagiert Jenny auf den Kommentar und verrät: "Manchmal verliert man sich in bestimmten Phasen im Leben." Zum Glück geht es für sie nun aber wieder bergauf. "Aber schön zu lesen und damit gebe ich dir recht. Es geht wieder in die richtige Richtung." Das hören ihre Fans sicherlich gerne...

