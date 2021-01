Jenny Lange: Überraschende Liebes-Beichte!

Jenny spricht über die Liebe

In ihrem neuesten Instagram-Post zeigt Jenny sich von ihrer nachdenklichen Seite. "Wo fängt Liebe an und wo hört Verliebtsein auf? Manchmal denke ich, Liebe ist unendlich und trotzdem fokussieren wir uns auf eine Person und wollen nur mit ihr, für immer, ganz eng. Irgendwie schön und irgendwie beängstigend zugleich. Auf alle Fälle ein Gefühl, was für viele Menschen ganz unterschiedliche Bedeutungen hat und ich habe heute wieder intensiver darüber nachgedacht", schreibt sie.

Ob ihre Gedanken wohl bei Andrej sind? Der feiert heute nämlich seinen 34. Geburtstag und würde den Tag normalerweise mit Jenny verbringen, wenn die beiden noch ein Paar wären. Offenbar stört sich die Zumba-Tänzerin daran, dass sich ihr Leben seit der Trennung komplett verändert hat. Um einen klaren Kopf zu bekommen, gönnt sie sich jetzt sogar eine Instagram-Pause. "Auch wenn es nur ein paar Tage sind - ich verabschiede mich in eine kurze Offline-Pause und bin ab Montag wieder am Start", verkündet sie am Donnerstagmorgen.

