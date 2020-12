Jenny Lange & Andrej Mangold nach der Trennung: Eifersuchtsdrama wegen einem anderen Mann!

Auch ein Mittel gegen Liebeskummer: Statt sich nach der Trennung von Lover Andrej mit Schoki und Netflix ins Bett zu verkrümeln, schwingt Jenny lieber die Hüften auf der Tanzfläche – mit einem neuen Kerl! Sieht ganz so aus, als hätte die Ex-"Bachelor"-Kandidatin das Liebes-Aus ganz gut verkraftet. Auf Instagram lässt Jenny alle an ihren heißen Dance-Moves teilhaben. Ob sie dabei hofft, dass auch ihr Ex die sexy Tanzeinlage zu sehen bekommt?