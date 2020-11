Jenny Lenzini: Die TV-Moderatorin stirbt mit 26 Jahren

Große Trauer um Jenny Lenzini! Die TV-Moderatorin aus Florida ist bei einem Motorradunfall ums Leben gekommen. Das bestätigt ihr Arbeitgeber "Waterman Broadcasting". Die 26-Jährige saß am Wochenende mit einem Fahrer auf dem Motorrad, als dieser die Kontrolle verlor und auf einen Baum zusteuerte. Der Fahrzeugführer verstarb direkt an der Unfallstelle und Jenny wurde in ein Krankenhaus geflogen. Leider waren ihre Verletzungen zu stark und sie starb kurze Zeit später ebenfalls.