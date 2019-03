Jenny Matthias: Ist ER ihr neuer Freund?

hat es momentan nicht einfach. Ende letzten Jahres starb Ex , mit dem sie einem gemeinsamen Sohn hatte. Seitdem ist nichts mehr wie vorher. "Ich muss vor Leon stark sein, aber innerlich zerreißt es mich. Ich weiß, wie sehr Leon an Jens hing. Ich weiß nicht, was es schlimmeres gibt", gab sie in der letzten Folge von " " zu. Hilft ihr jetzt etwa ein neuer Mann über den tragischen Verlust hinweg?

Hat Jenny Matthias einen neuen Freund?

Laut der "BILD"-Zeitung soll es zwischen Jenny und Auswanderer Dennis Schadly gefunkt haben. Im Februar zeigten sich die beiden zum ersten Mal bei dem „Mega Hüpfburspektakel“ in Groß Köris. Alles rein beruflich - hieß es damals. Doch angeblich sollen die beiden länger auch privat Kontakt haben. Im Dezember wurden Jenny und Dennis beim gemeinsamen Frühstück auf Mallorca gesichtet. Augenzeugen berichteten, dass die beiden extrem verliebt wirkten.

Und was sagt Jenny zu den Gerüchten? "Ich bin aktuell immer noch Single, seit über einem halben Jahr. Ich stecke gerade mitten in den Vorbereitungen für die Saison." Was noch nicht ist, kann ja noch werden...

Daniela Büchner: Mega-Zoff mit Jenny Matthias nach Jens' Tod!

Dennis Schadly ist der Hüpfburg-König

Dennis dürfte vielen -Zuschauern bekannt vorkommen. Vergangenes Jahr konnten die "Goodbye Deutschland"-Zuschauer beobachten, wie er von Brandenburg nach Mallorca auswanderte. Er wollte auf der Insel sein Geld mit Hüpfburg-Vermietung verdienen. Seine Frau und sein Sohn blieben damals in Deutschland.