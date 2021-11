Jens Büchner: 3. Todestag - Daniela Büchner zieht sich zurück

Daniela zieht sich zurück

Auf Instagram kündigt die 43-Jährige nun an, dass sie sich vorerst zurückziehen wird. "Ich brauche etwas Ruhe. Es stehen schwierige Momente vor uns. Sehen uns am Freitag", schreibt Danni in ihrer Instagram-Story. Ihre Nachricht versieht sie unter anderem mit einem gebrochen Herzen und einem traurigen Emoji.

Im RTL-Interview hat Daniela vor kurzem verraten, wie sie mit dem schrecklichen Schmerz umgeht, der sie auch heute noch begleitet. "Ich hab gar nichts geschafft, ich hab einfach nur überlebt bis hierhin. Und der Schmerz, er verändert sich, aber tut immer noch genauso weh", erklärt sie geknickt. Zum Glück kann sie in dieser schwierigen Zeit auf die Unterstützung ihrer Familie zählen...