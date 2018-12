Jens Büchner (✝49): Ex-Freundin Jenny meldet sich zu Wort

Reddit this

Kurz bevor starb, meldete sich seine Ex-Freundin auf ihrer -Seite zu Wort. Sie machte die Fans darauf aufmerksam, wie schlecht es damals wirklich um den 49-Jährigen stand. "Mein Sohn wird seinen Papa verlieren und 4 weitere Kinder auch!!! Es ist gerade die absolute Hölle, was hier passiert!", schrieb sie fassungslos.

Jenny Delüx: "Das Jahr war nervlich hart an der Grenze!"

Nach dem Tod von Jens wurde es ruhig um Jenny. Pünktlich zu Weihnachten richtete sie das Wort allerdings erneut an ihre Follower. „Es war ein sehr turbulentes Jahr, nervlich hart an der Grenze... Aber es muss ja weitergehen", schreibt die 30-Jährige. "Ich hoffe und wünsche mir, dass wir alle kommendes Jahr wieder zusammen neu durchstarten und eine tolle Saison haben. Ich danke euch allen für eure Unterstützung, auch wenn ich mich in letzter Zeit zurückgezogen habe.“

Jenny musste in diesem Jahr nicht nur den Tod von Jens, sondern auch die Trennung von ihrem Freund Ralf Stein verkraften. Die Beziehung ging in die Brüche, obwohl er extra für sie nach Mallorca gekommen war.