Jens Büchner (✝49): Manager verrät die Todesursache

Reddit this

In den letzten Wochen wurde es überraschend ruhig um . Zuletzt sah man ihn am 7. Oktober auf dem roten Teppich. Seine geplante Live-Show (17. Oktober) musste er anschließend absagen. Am 6. November meldete er sich dann ein letztes Mal mit einem Foto seines Sohnes Diego bei seinen -Fans.

Jens Büchner: Er hatte Lungenkrebs

Nun ist der Schlager-Star tot. Er starb am 17. November im Alter von 49 Jahren. Sein Manager Carsten Hüther bestätigte am Sonntagmorgen gegenüber „BILD“: „Es war Lungenkrebs.“

"Jens wollte mit seiner Krankheit niemandem zur Last fallen. Deshalb hat er so lange geschwiegen", verrät er außerdem. "Er hat schon länger für sich gemerkt, dass etwas mit ihm nicht stimmte, noch bevor man es ihm angesehen hat."