Jens Büchner: Alles aus und vorbei!

Es wird nicht ruhig um ! Erst vor einigen Tagen meldete sich der Star mit einer traurigen Krankheits-Beichte zu Wort. Nicht nur für Ehefrau Daniela ein absoluter Schock! Auch seine Fans zeigten sich sichtlich besorgt. Doch damit nicht genug! Wie nun bekannt wurde, muss Jens jetzt den nächsten Tiefschlag verkraften...

Jens Büchner: Schwerer Zusammenbruch! So schlecht geht es ihm!

Jens Büchner: Streit mit "Krümels Stadl"

Obwohl Marion Pfaff, alias Krüml, und Jens eigentlich ein gutes Verhältnis zueinander haben und viele Jahre zusammenarbeiteten, lässt die Stadl-Betreiberin ihrem Frust über den Auswanderer nun freien Lauf. So berichtet sie gegenüber "OK!": "Das weiß der Jens aber noch gar nicht. Ich habe mehrfach bei ihm nachgefragt, was jetzt Sache ist und wie es in Zukunft aussieht, aber ich kriege keine richtige Antwort." Definitiv keine schönen Neuigkeiten für Jens! Ein Glück, dass es ihm zumindest gesundheitlich wieder besser geht!

Wie steht es um die Gesundheit von Jens?

Wie via Social Media deutlich wird, ist Jens wieder auf dem Weg der Besserung. Auch auf der Bühne war der Malle-Star schon wieder zu sehen. Ist allerdings zu hoffen, dass sich auch die Wogen zwischen ihm und Krüml wieder glätten werden. Wir drücken jedenfalls die Daumen…