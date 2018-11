Gemeinsam stellten sich und Jens Büchner im Jahr 2017 dem Dschungel. In "Ich bin ein Star holt mich hier raus!" tarten sie zusammen zur Dschungelprüfung an, verloren diese nur knapp. Jetzt, in Jens Büchners schwersten Stunden, erinnert sich Kader Loth an die vergangene Zeit. Betroffen erzählt sie InTouch Online: "2017 habe ich mit Jens zwei Wochen eng und intensiv am Lagerfeuer verbracht. Wir hatten tolle und traurige Momente zusammen!!!" und ergänzt: "Er war immer kurz davor das Handtuch zu schmeißen, weil er Sehnsucht nach seiner Familie hatte." ist durch und durch ein Familienmensch, möchte ein guter Vater sein und seinen Kindern etwas bieten. Es scheint, als sei ihm bereits 2017 im Dschungelcamp schon alles zu viel gewesen.

Kader Loth: "Jens Büchner ist ein Kämpfer-Typ"

Kader Loth ist nicht der einzige Promi, der sich nach dem offiziellen Post von Daniela Büchner über Jens Krankheitszustand, öffentlich äußert. Auch Olivia Jons und haben ihre Anteilnahme und Bestürzung über seinen kritischen Zustand ausgesprochen. Doch auch wenn es bisher nicht danach aussieht, Kader Loth ist gegenüber InTouch Online hoffnungsvoll: "Er ist ein sehr sensibler, feinfühliger Mensch. Er ist ein Kämpfer-Typ." Kader weiß, wie sehr Jens seine Familie liebt und dass er bereit ist alles zu geben. "Er wird seine Familie nicht einfach im Stich lassen und gehen! Er lebt für die Familie!!!", sagt sie weiter und ergänzt: "Auch seine Krankheit wird er besiegen .... ich bin mir da sehr sicher! Ich wünsche ihm eine schnelle Genesung und viel Kraft !" Das wünschen sich seine Freunde, Familie und Fans derzeit sicherlich auch von Herzen.