Jens Büchner: Bild aus dem Sterbebett aufgetaucht

ist tot. Diese Nachricht verbreitet sich im November letzten Jahres wie ein Lauffeuer. Der Kult-Auswanderer starb an seiner schweren Lungenkrebserkrankung. Ein schwerer Schlag für Witwe Daniela und die Kinder!

Letzte Aufnahmen von Jens Büchner

" " begleitete die Familie vor und nach dem Tod von Jens. Doch was die Zuschauer Montagabend zu sehen bekamen, war schwere Kost. Denn in einer Szene besuchten die Kinder Volkan, Jenna, Diego und Jada ihren Vater am Sterbebett. Zwar sah man nur seine in eine Decke gehüllten Beine, doch im Hintergrund hörte man seine geschwächte Stimme. "Ach Gott, das ist aber schön", krächzte er.

Daniela Büchner: Drama um ihre Kinder!

Wenig später zeigte Daniela auf ihrem Smartphone das letzte Foto mit ihrem Mann - drei Tage vor seinem Tod. Sie liegt in seinen Armen. Er sieht extrem blass aus, hat dunkle Augenringe. Die Krankheit ist ihm deutlich anzusehen. Auch über die letzten gemeinsamen Worte sprach sie: "Wir haben uns einfach nur festgehalten und gesagt, dass wir uns lieben. Wir haben noch versucht über schöne Dinge zu reden."

Kritik von den Zuschauern

Für viele Zuschauer gingen diese intimen Einblicke eindeutig zu weit. "Boah, das ist heute wirkliche schwere Kost... Wird einem ganz anders, wenn man versucht, sich die Situation der Familie vorzustellen", schrieb ein Zuschauer via Twitter. Ein anderer beschwerte sich: "Schön, dass Danni ein Handybild von ihrem im Sterben liegenden Mann zeigt... Das geht gar nicht."