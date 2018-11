Jens Büchner: Bittere Vorwürfe nach der Schock-Diagnose!

Schon in der letzten Folge von " " war anzusehen, wie schlecht es ihm geht. Die Diagnose: Magengeschwüre!

Jens Büchner: Dani spricht Klartext! So schlecht geht es dem Malle-Star wirklich!

Jens Büchner: Wie schlecht geht es ihm wirklich?

Jetzt soll sich der Zustand des Wahl-Mallorquiners sogar noch verschlechtert haben. "Wie viele von Euch bereits wissen oder nun erfahren: der Gesundheitszustand von Jens ist kritisch. Die Ärzte versuchen ihr Menschenmögliches. Im engsten Familienkreis sind wir an deiner Seite", schreib seine Frau Danni Büchner erst gestern auf ihrer -Seite.

Doch genau diese Worte sorgen jetzt für richtig viel Ärger!

Jens und Danni Büchner: Bittere Vorwürfe!

Die Fans der Auswanderer werfen vor allen Danni Büchner vor, den Gesundheitszustand ihres Mannes medial auszuschlachten! "Ich glaube noch immer an eine gewaltige PR-Aktion. Jens ist sicher krank, aber Danni macht daraus gleich ein Drama, um im Gespräch zu bleiben", "Warum hängen Sie denn dann hier auf Instagram herum ...Ihr Mann ist doch krank. Dann kümmern Sie sich lieber um ihn als hier zu lesen" oder "Danni Buechner, warum kommentieren Sie hier, wenn es dem Gatten dermaßen schlecht geht?", schreiben sie aufgebracht unter das Foto. Zu viel für die Blondine. Die reagiert jetzt selber mit einem Wut-Post!

"An alle Menschen die mir vorenthalten, ich würde die Krankheit medial ausschlachten wollen: Fahrt zur Hölle!!! Habt ihr eine Ahnung, was es bedeutet in so einer schrecklichen Situation zu sein??? Ich muss kein Bild aus dem Krankenbett posten, nur damit euer dummes maul gestopft wird, schämen solltet ihr euch", schreibt sie wütend in ihren Storys. Bleibt wohl nur zu hoffen, dass der kranke Jens Büchner nichts von diesem Drama mitbekommt...