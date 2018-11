Was ist nur bei den Büchners los? Erst musste das Paar die vorübergehende Schließung ihrer "Faneteria" verkraften, dann machten immer wieder Trennungsgerüchte die Runde. Nun der nächste Schock! In einer ehrlichen Botschaft spricht Daniela nun Klartext und berichtet, wie es ihrem Mann wirklich geht.

Jens & Daniela Büchner: Dani spricht erstmals über die Trennung!

Der Zustand von Jens Büchner ist kritisch

Via " " meldet sich Daniela nun zu Wort und verrät, wie es um den Gesundheitszustand von Jens wirklich steht. So erläutert sie: "Wie viele von Euch bereits wissen oder nun erfahren: der Gesundheitszustand von Jens ist kritisch. Die Ärzte versuchen ihr Menschenmögliches. Im engsten Familienkreis sind wir an deiner Seite. Aus Pietät und Respekt vor Jens und aus Rücksichtnahme für die Familienangehörigen bitten wir darum, von jeglicher bildlicher Darstellung und Berichterstattung und Anfragen abzusehen." Was für traurige Neuigkeiten! Doch zum Glück stehen dem Malle-Paar ihre treuen Fans zur Seite!

Daniela und Jens können sich auf ihre Fans verlassen

Wie unter Danis Post deutlich wird, sind ihre Fans in Gedanken bei dem Malle-Paar. So kommentieren diese den Post mit liebevollen Worten wie: "Wir wünschen Jens gute Besserung und hoffen, dass es ihm bald wieder besser geht" sowie "Alles Gute für die ganze Familie"- mehr Fan-Support geht definitiv nicht! Ist zu hoffen, dass es Jens bald wieder besser geht!