Jens Büchner: Er bestätigt selber das Aus!

Oh je, das sind definitiv traurige Neuigkeiten von Jens Büchner! In den letzten Wochen machte der Malle Star immer wieder auf Grund seiner Gesundheit von sich reden, nun die nächste Hiobsbotschaft...

Armer ! Aktuell scheint es für den Star alles andere als Rund zu laufen. Zuerst musste Jens gesundheitlich einige Tiefschläge verkraften, dann wurde die Schließung seiner "Faneteria" bekannt gegeben. Und als wäre dies nicht schon genug, verkündet Jens nun die nächste Schock-Nachricht für seine Fans...

Jens Büchner: Mysteriöse Nachricht an seine Fans!

Jens Büchner verabschiedet sich

Wie Jens nun via " " berichtet, hatte er gestern seinen letzten Auftritt in "Krümels Stadl". So erläuterte er: "Um allen Spekulationen zuvor zu kommen: HEUTE LETZTE LIVE-SHOW IN 2018 VON JENS BÜCHNER!!!... und dann heißt es erst mal richtig ausruhen und gesund werden." Was für traurige Neuigkeiten! Seine Fans hatten gestern somit die letzte Chance, um ihr Idol nochmal live und in Farbe zu sehen. Das diese Nachricht nicht lange unentdeckt bleibt, ist klar...

Jens Büchner: Seine Fans halten zu ihm!

Wie unter dem Post von Jens deutlich wird, kann er sich voll und ganz auf seine treuen Anhänger verlassen. So kommentieren diese: "Viel Spaß!" sowie "Wir waren schon da, kann man sich locker leisten und super nett sind sie auch noch." Mehr Fan-Support geht wohl kaum!