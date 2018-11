Jens Büchner: Er erkannte Danni nicht mehr!

Reddit this

Es ist eine Tragödie. Vor einer Woche verstarb vollkommen unerwartet im Kreise seiner Liebsten. Wie schlecht es dem Malle-Star davor wirklich ging, war lange unbekannt - bis jetzt. Seit ein paar Tagen kommen immer neue Details ans Tageslicht, die zeigen, wie sehr Jens wirklich litt. Doch damit nicht genug. Wie nun bekannt wurde, soll Jens sogar seine Danni nicht mehr erkannt haben.

Jens Büchner: Freunde sprechen über seine letzten Stunden

Jens' Freunde waren bei ihm

Die letzten Tage von Jens Büchner waren nicht nur für Ehefrau Daniela eine nervliche Zerreißprobe. Auch seine Freunde und Angehörigen versammelten sich um das Krankenbett von Jens und begleiteten ihn während seiner letzten Stunden. Mit dabei: Julia Becker. Die enge Freundin der Büchners verrät nun, dass auch sie bei Jens zu Besuch war und dabei tragische Szenen miterleben musste...

Jens erkannte Danni nicht mehr

Wie Julia Becker nun verrät, ging es Jens so schlecht, dass er selbst seine Ehefrau Daniela nicht mehr erkannte. So verrät die Freundin der Büchners gegenüber "Prominent": "Wenn sie dann kurz raus war, hat er sofort nach ihr gerufen. 'Mama' hat er sie genannt. Das war schon schlimm." Am 17. November schloss Jens seine Augen für immer.