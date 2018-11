Jens Büchner: Erstes Foto von seinem Enkelkind rührt zu Tränen!

Oh je, dieses Foto hat es definitiv in sich! Knapp anderthalb Wochen nach dem Tod von Jens Büchner veröffentlicht seine Tochter Jenny nun ein rührendes Bild von ihrem neugeborenen Sohn.

Wie traurig! Am 17. November verlor den Kampf gegen den Lungenkrebs und erlag seiner schweren Krankheit. Wie sehr das Ableben des Malle-Stars vor allem seiner Familie zusetzt, zeigt nun ein Foto seines neugeborenen Enkels.

Jens Büchner: Erb-Streit um 4.700 Euro?

Jens Büchner: Sein Enkelkind wird ihn nie kennenlernen

Via " " teilt die Tochter von Jens Büchner, Jenny, nun einen Schnappschuss mit allen Büchner-Fans, der emotionaler nicht sein könnte. Sie postet dabei ein süßes Foto ihres neugeborenen Sohnes Carl zu dem sie kommentiert: "Heute möchte ich unseren kleinen Carl Jonas vorstellen. Das Foto entstand am 07.11.2018, der Tag seiner Geburt. Mein Papa hat zum Glück noch mitbekommen, dass wir ihn Carl genannt haben, nach seinem Opa, den er über alles geliebt hat. Leider wird mein Carlchen seinen Opa nie kennen lernen, aber ich werde ihm und seiner Schwester ganz viel von ihrem Opa erzählen und sie werden so stolz auf ihn sein." Absolut rührende Worte. Dies sehen auch die Büchners Fans so.

Die Fans von Jens sind ergriffen

Wie unter dem Post von Jenny deutlich wird, hat sie bei den Fans von Jens definitiv ins Schwarze getroffen. So kommentieren sie: "Liebe Jenny herzlichen Glückwunsch zum zuckersüßen Carl Jonas. Er wird stolz auf seinen Opa sein und ihn lieben, wenn Du ihm von Deinem Papa erzählst. Ich wünsche Euch weiterhin viel Kraft" sowie "Dein Papa wäre ein Stolzer und Liebevoller Opa. Er hätte sicher viel Spaß mit den beiden. Jetzt passt er von oben auf. Da bin ich mir ganz sicher." Mehr Fan-Support geht wohl kaum!