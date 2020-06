Jens Büchner: Fällt die Beziehung der Eifersucht zum Opfer?

Bei "Goodbye Deutschland" schaute sich das Paar einige Häuser an, in denen sie das gemeinsame Familienglück finden wollen. Doch die beiden attraktiven Maklerinnen passen Daniela gar nicht. Die miese Stimmung schiebt sie zunächst auf Schwangerschaftsbeschwerden: "Man fährt Achterbahn in der Schwangerschaft, und dann fühlt man sich nicht so gut."

Erst später gibt sie zu, dass Eifersucht eine Rolle spiele. "So viele Frauen schreiben ihn an. Die wissen doch, dass wir in Love sind und ich schwanger bin. Was ist denn los?", beklagt sie sich über Fanpost von fremden Frauen an ihren Liebsten.

In den letzten Jahren überraschte Jens allerdings auch immer wieder mit stetig wechselnden, deutlich jüngeren Freundinnen. Seitdem man ihn im TV sieht, ist Daniela - soweit bekannt - die erste Frau und Jens Seite, die über 30 Jahre alt ist. Da kann man ihre Verunsicherung schon ein bisschen verstehen.