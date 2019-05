Jens Büchner: Große Sorge um Sohn Leon!

Reddit this

Vor rund sechs Monaten verlor den Kampf gegen den Krebs. Er wurde nur 49 Jahre alt. Für seinen 8-jährigen Sohn Leon, den er mit Ex Jenny Matthias bekam, ist eine Welt zusammen gebrochen. " Wir haben dann auch nur darüber gesprochen, wenn Leon etwas gesagt hat. Die ersten Monate waren natürlich intensiver. Er hat oft gesagt: 'Mama, ich bin traurig. Du weißt warum'", erzählte sie damals bei " ".

Jenny Matthias sorgt sich um Sohn Leon

Doch auch jetzt ist der Schmerz noch lange nicht weg. Die Konsequenz: Leon wird immer schlechter in der Schule. "Das Zeugnis zu Weihnachten war halt sehr, sehr schlecht. Wenn ich das dann schleifen lasse und da nicht mehr so hinterher bin, habe ich Angst, dass er dann auch irgendwo abrutscht und es nicht schafft", gab Jenny in der gestrigen Folge zu. "Gerade jetzt, nach den ganzen Geschehnissen, ist es noch wichtiger, dass ich für ihn da bin."

Doch Leon bekommt in der schweren Zeit nicht nur Unterstützung von Jenny. Auch die Tür von Jens' Witwe Daniela steht für den 8-Jährigen immer offen. "Leon gehört zur Familie und ist jederzeit und immer herzlich willkommen", stellte sie kürzlich in einem Interview klar.