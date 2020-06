Jens Büchner: Ist seine Freundin Daniela schwanger mit Zwillingen?

hat große Pläne. Mit seiner Freundin Daniela kann er sich alles vorstellen, wie er bei „Goodbye Deutschland“ sagte.

Nun wagt das Paar den ersten Schritt, denn Daniela zieht zu Jens Büchner nach Mallorca, wie in der aktuellen Folge der Vox-Doku am Dienstag zu sehen ist. Die Blondine hat allerdings noch keinen Job, dennoch will sie sich auf das Abenteuer einlassen. Daniela geht allerdings nicht alleine auf die Insel, sondern mit ihren drei Kindern.

Und möglicherweise könnten bald noch weitere Kinder dazu kommen. Wird Jens Büchner tatsächlich nochmal Papa? Wie InTouch Online von einem Insider erfahren hat, soll Daniela angeblich schwanger sein – und zwar mit Zwillingen! Sie soll im fünften Monat sein.

Sollte das wirklich stimmen, dürfte das seiner Ex-Freundin Jenny überhaupt nicht gefallen. Denn immer wieder sagt sie, dass Jens keine Zeit hat, sich um Leon zu kümmern. Und dann hat der Kult-Auswanderer auch noch Kinder aus erster Ehe. Wie soll das erst werden, wenn Jens Büchner gleich fünffacher Papa ist? Das könnte jedenfalls sehr turbulent werden.

Vielleicht ist die Schwangerschaft auch der Grund, weshalb Daniela so schnell zu Jens Büchner nach Mallorca zieht. Die Blondine hat der Auswanderer damals bei einem Konzert in Delmenhorst kennengelernt. Wie der Umzug nach Mallorca abläuft, zeigt Vox am Dienstag um 20:15 Uhr bei „Goodbye Deutschland“.